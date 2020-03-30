В ДонОГА рассказали, как четверо мариупольцев заразились коронавирусом

Четверо мариупольцев, у которых накануне выявили коронавирус, контактировали с первым заболевшим, госпитализированным с COVID-19 в середине марта. Об этом на брифинге рассказал заместитель начальника управления здравоохранения Донецкой ОГА Александр Педенко.



«Вчера было подтверждены еще четыре случая, это контактные лица с первым больным, который был в Мариуполе», — сообщил он



В частности, два человека — это его родственники и один знакомый. Все они находятся в больнице скорой помощи в инфекционном отделении, их состояние удовлетворительное.



Педенко уточнил, что 95-летней пациентке назначено дополнительное обследование, медики подозревают у нее пневмонию.

В Донецкой области всего зафиксировано 6 случаев коронавируса. Диагноз был подтвержден у пятерых жителей Мариуполя и одной жительницы Бахмута.



Всего в Украине было выявлено 480 случаев коронавируса, из них 11 пациентов умерли, а шесть выздоровели.