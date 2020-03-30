Военный погиб от снайперской пули на Донбассе, еще один ранен

Один украинский военнослужащий погиб от снайперского огня в течение сегодняшних суток на Донбассе. Еще один военный получил ранения вследствие обстрелов со стороны боевиков.



В штабе операции Объединенных сил сообщили, что снайпер боевиков открыл огонь по одной из украинских позиций на Донецком направлении.



Еще один военнослужащий получил осколочное ранение в Луганской области. Здесь боевики стреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82-мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.



«Эвакуационной техникой он доставлен в военно-медицинское учреждение и ему оперативно предоставлена надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное», — говорится в вечерней сводке пресс-центра ООС.



Отмечается, что с целью подавления огня боевиков украинские военные использовали имеющееся вооружение.