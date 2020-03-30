По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости

На время пандемии «Донбасс: полный доступ» будет информировать о ситуации с коронавирусной инфекции Covid-19 в Донецкой и Луганской областях по обе стороны линии соприкосновения. Информация о ситуации с коронавирусом в Украине доступна в этой рубрике. Мы продолжаем также сообщать и о других актуальных новостях на оккупированной части региона.

Ситуация с распространением Covid-19



В Украине лабораторно подтверждено 480 случаев коронавируса COVID-19, 11 человек скончались, шестеро выздоровели. В Донецкой области зафиксировано 6 случаев, в Луганской - 2. При этом у Министерства здравоохранения отсутствуют данные о ситуации с коронавирусом на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей и в аннексированном Крыму.



Группировка «ЛНР» подтвердила первый случай заболевания коронавирусом. Утверждается, что он выявлен у жителя Славяносербского района, который вернулся из-за границы.



На Донбассе установлены временные пункты приема больных на коронавирус. В Луганской области их разместят на территории больниц в городах Рубежное, Северодонецк, Старобельск, Лисичанск, Беловодск, в Донецкой области — в местных учреждениях здравоохранения в Мариуполе, Бахмуте, Мирнограде, Волновахе, Краматорске, Константиновке и Торецке.



Донецкая облгосадминистрация получила информацию о том, что на административной границе с Днепропетровской областью людям предлагали сдать экспрес-тесты на коронавирус. Для проведения теста необходимо специальное оборудование, поэтому провести такой тест на улице невозможно.



Украина обратится к международным организациям с просьбой отправить в неподконтрольные районы Донбасса гуманитарные конвои со средствами защиты от коронавируса. Регулярно гуманитарные конвои на эти территории отправляет Международный комитет Красного Креста. Однако группировка «ДНР» не запрашивала у МККК экспресс-тесты и товары медицинского назначения, поэтому в следующем грузе их отправлять не планируется.



«ЛНР» отменила льготы на проезд в общественном транспорте сроком до 16 апреля, и перенесла окончание учебного года.



В отдельных районах Донецкой области под наблюдением врачей находятся 7984 человек. 118 из них госпитализированы, остальные на самоизоляции, заявили в «ДНР».





Права человека



28 марта в Горловке члены «ДНР» выезд из города и несколько центральных улиц возле городского рынка и устроили массовые проверки, сообщает представитель омбудсвумен на Донбассе Павел Лисянский. По его информации, были задержаны 57 человек.

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