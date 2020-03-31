Боевики установили новые мины вблизи Молодежного

СММ ОБСЕ впервые зафиксировала противотанковые мины вблизи подконтрольного боевикам Молодежного Луганской области. Об это сообщается в отчете миссии.



17 противотанковых мин «увидел» беспилотник СММ во врем пролета 26 марта. Взрывоопасные предметы были расположены в поле на расстоянии около 100 метров от автодороги T0504.



СММ расценила их как часть большого минного поля, расположенного там некоторое время.



Еще 20 противотанковых мин, которые СММ уже фиксировала в 2 километрах от Молодежного, по-прежнему там находились.