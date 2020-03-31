Чем Донецк похож на Детройт? Путь возрождения американского города ►

Он стал символом упадка промышленных городов не только в США, но и во всем мире, синонимом рухнувшей американской мечты. Но теперь как феникс возрождается из пепла. В этом репортаже мы покажем вам Детройт — побываем в самых красивых и самых отвратительных его уголках. И расскажем кто, как и зачем возвращает к жизни город остановившихся моторов. Несмотря на множество различий между Детройтом и Донбассом, можно найти множество параллелей и ответ на вопрос: Что мы можем почерпнуть из опыта возрождения этого города?