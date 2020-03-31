В Украине уже 549 случаев коронавируса

В Украине по состоянию на утро 31 марта зафиксировано 549 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает министерство здравоохранения.
В результате коронавирусной болезни умерли 13 человек, а 8 пациентов выздоровели.
За сутки было зафиксировано 69 новых случаев.
Статистика по регионам:
• Винницкая область — 36 случаев;
• Волынская область — 3 случая;
• Днепропетровская область — 9 случаев;
• Донецкая область — 6 случаев;
• Житомирская область — 5 случаев;
• Закарпатская область — 1 случай;
• Запорожская область — 13 случаев;
• Ивано-Франковская область — 45 случаев;
• Кировоградская область — 4 случая;
• Киев — 107 случаев;
• Киевская область — 52 случая;
• Львовская область — 6 случаев;
• Луганская область — 2 случая;
• Одесская область — 11 случаев;
• Полтавская область — 1 случай;
• Ровенская область — 13 случаев;
• Сумская область — 10 случаев;
• Тернопольская область — 78 случаев;
• Харьковская область — 1 случай;
• Херсонская область — 1 случай;
• Хмельницкая область — 3 случая;
• Черновицкая область — 90 случаев;
• Черкасская область — 50 случаев;
• Черниговская область — 2 случая.
Данные с неподконтрольных территорий Донецкой, Луганской областей и аннексированного Крыма у Минздрава отсутствуют.
30 марта первый случай коронавируса на подконтрольной ей территории подтвердила группировка «ЛНР».