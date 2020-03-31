Показатели результативных голосований фракции «Слуга народа» в Верховной Раде ухудшились за поседений месяц. Об этом сообщает «Комитете избирателей Украины», который проанализировал результаты работы фракции.



В целом в марте было принято 25 законодательных актов, лишь за 7 из них проголосовало 226 и больше депутатов «Слуги народа». «Таким образом, депутаты монобольшинства фактически провалили голосование за 70% последних решений Рады», — отмечают в КИУ.



В состав фракции «Слуга народа» входит 248 народных депутатов, которые имеют статус монобольшинства, «однако, как показывает мониторинг КИУ, реально голосует меньшее количество лиц».



«Если раньше это выглядело как временные сбои в работе фракции, то сейчас есть основания говорить про систематическую проблему в работе монобольшинства. При этом голосов не хватало за важные кадровые назначения и без помощи других фракций эти решения просто не были бы приняты», — сказал глава КИУ Алексей Кошель.



КИУ приводит данные о том, что 30 марта за увольнение Игоря Уманского с должности министра финансов голосовало 187 депутатов из «Слуги народа», за увольнение Ильи Емца с должности министра здравоохранения — 201, за назначение Сергея Марченко министром финансов — 212, а за назначение Максима Степанова министром здравоохранения — 195. За закон о банках в первом чтении — 198, а за закон об открытии рынка земли — 206.