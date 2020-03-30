Донецкая область собирается купить два аппарата «искусственных легких»

Обновлено. В новость были внесены исправления.



В Донецкой области планируется покупка двух аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Об этом сообщил замначальника управления стратегического развития здравоохранения в Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.



«По состоянию на сегодня аппаратов ЭКМО или "искусственных легких" в Донецкой области нет. Запланировано приобрести два таких аппарата», — сказал он во время брифинга 31 марта.



Всего в Украине на данный момент есть 15 аппаратов ЭКМО.

При пневмонии, в том числе возникающей из-за нового коронавируса, иногда развивается состояние, когда человек не может дышать сам. В таком случае требуется аппарат искуственной вентиляции легких (ИВЛ). В Донецкой области есть 126 аппаратов ИВЛ.



Когда ИВЛ не помогает и концентрация кислорода в крови остается низкой, рекомендуется при возможности переводить пациента на ЭКМО.



В Донецкой области по состоянию на 31 марта зафиксировано 6 случаев коронавируса, всего по Украине — 549.