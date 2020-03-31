«ЛНР» остановила отправку почты в Россию и Донецк из-за коронавируса

Подконтрольная группировке «ЛНР» почтовая служба с 31 марта приостановила почтовый обмен с Россией и подконтрольной группировке «ДНР» территорией. Об этом сообшает «Минсвязи ЛНР».



Там отметили, что пошли на такой шаг, чтобы не допустить распространение коронавируса COVID-19. Ограничение будет действовать «до особого распоряжения».

30 марта первый случай коронавируса на подконтрольной ей территории подтвердила группировка «ЛНР».



В Украине было выявлено 549 случаев коронавируса, в соседней России — 2337.