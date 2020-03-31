Следующий саммит «нормандской четверки» состоится после выполнения договоренностей, к которым лидеры пришли на последней встрече, состоявшейся в конце 2019 года в Париже. Об этом заявил руководитель Офиса президент Андрей Ермак в ходе брифинга в ОП 31 марта.



Главным условием для встречи, по его словам, должно стать прекращение огня на Донбассе.



«Главным условием проведения саммита лидеров „нормандского формата“ является выполнение всего того, что они решили в конце прошлого года в Париже. В первую очередь, это прекращение огня, который продолжаеются», — сказал Ермак.



«Украинская сторона всегда повторяла: если на нас нападают, стреляют по нашей армии, наша армия готова и дает всегда отпор этим попыткам, но это не остановит нашего стремления к миру», — добавил он.

На декабрьском саммите в Париже лидеры Украины, России, Франции и Германии договорились о разведении сил на трех новых участках до конца марта 2020 года, обмене удерживаемыми лицами до 31 декабря и закреплении «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство. Только одна из договоренностей была выполнена — в конце декабря 2019-го состоялся обмен удерживаемыми лицами.



Из-за пандемии коронавируса Трехсторонняя контактная группа ведет переговоры о Донбассе в формате видеоконференций.