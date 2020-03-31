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«Метинвест» может ограничить работу своих заводов в Мариуполе

31 марта 2020, 20:57

«Метинвест» может ограничить работу своих заводов в Мариуполе

Компания «Метинвест» приостановила работу своих итальянских предприятий и может ограничить производство украинских заводов, в частности в Мариуполе, из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что в случае продления ограничений на итальянских заводах и продолжающейся нестабильности на европейском рынке, «Метинвест» прогнозирует снижение производства в первую очередь, на «Азовстали». Так, группа рассматривает возможность полной остановки производства слябов на этом комбинате.

Кроме того, рассматривается вариант остановки доменной печи № 3 на «Азовстали» и переноса запуска остановленных на капремонт доменных печей № 4 на ММК имени Ильича и № 4 на «Азовстали» (с апреля на май).

В свою очередь, комбинат «Запорожсталь» (совместное предприятие) не исключает возможности переноса запуска доменной печи № 5 после плановой реконструкции.

Окончательные решения о запуске печей в работу будут приниматься исходя из наличия заказов в апреле и актуальной мировой ситуации, констатируется в пресс-релизе.

Также сообщается, что излишние объемы железорудного сырья, произведенные на горно-обогатительных комбинатах группы в Кривом Роге из-за возможного снижения объемов производства чугуна, будут направлены на традиционные рынки сбыта — в частности, в Китай.

Итальянские заводы группы — Ferriera Valsider и Metinvest Trametal — для противодействия распространения вируса закрыты до 3 апреля 2020 года. При этом ожидается, что в период остановки объем производства на этих заводах снизится до 40 тысяч тонн.

Уточняется, что наличие на складах предприятий полуфабрикатов позволит быстро возобновить нормальный темп работы сразу после выхода из карантина при наличии спроса на металлопродукцию.

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