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В Украину прибыл самолет с новой партией ПЦР-тестов и средствами защиты

31 марта 2020, 21:32

В Украину прибыл самолет с новой партией ПЦР-тестов и средствами защиты

В международный аэропорт «Борисполь» прибыл самолет, который доставил из Китая в Украину еще 100 тысяч ПЦР-тестов для выявления коронавируса, 40 тысяч очков многоразового использования, медицинские маски и оборудование для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

«После прохождения всех санитарных и таможенных процедур груз отправят в больницы и лаборатории во все регионы Украины», — говорится в сообщении.

Средства защиты также будут переданы военным и работникам Государственной пограничной службы.
Кроме того, медицинские маски поступят в сети аптек.

Первый самолет из Гуанчжоу с оборудованием и тестами, необходимыми для диагностики коронавируса SARS-CoV-2 прибыл 23 марта.

29 марта в «Борисполе» приземлился второй самолет из Китая с противоэпидемиологическими средствами для врачей, полиции и военных.

30 марта из Республики Корея в Украину прибыли 100 тысяч ПЦР-тестов для выявления COVID-19.

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