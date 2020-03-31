В Украине зафиксировано 645 случаев коронавируса: 17 человек умерли

По состоянию на 22:00 31 марта в Украине лабораторно подтверждено 645 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.



Отмечается, что всего зафиксировано 17 летальных случаев и 10 случаев выздоровления. Среди выздоровевших пациенты из Днепропетровской (1), Запорожской (1), Киевской (1) и Черновицкой (7) областей.



«С начала года Центр общественного здоровья Украины получил 3178 подозрений на новую коронавирусной инфекцией. Диагностика осуществляется вирусологической референс-лабораторией Центра и областными лабораторными центрами», — добавили в ЦОЗ.