Коронавирус: большинство летальных случаев в Украине среди пациентов с диабетом

На сегодняшний день в Украине в статистику летальных случаев попадают все пациенты, у которых диагностировали коронавирус, но это не значит, что во всех случаях именно коронавирусная инфекция привела к смерти. Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.



«Сегодня в статистику летальных случав коронавирусной инфекции попадают все случаи, в которых мы диагностировали коронавирус. Это не значит, что во всех случаях коронавирусная инфекция привела к летальному исходу. Проводя анализ и отслеживая каждый случай, мы видим, что смерть происходит по другим причинам», — сказал он на брифинге в Киеве.



Ляшко пообещал, что в ближайшее время Минздрав покажет детальную информацию по каждому из 17 летальных случаев, зафиксированных с коронавирусом.



Главный санитарный врач обратил внимание, что больше всего летальных случаев — у пациентов с сахарным диабетом. «Люди старшего возраста, особенно с хроническими заболеваниями, угнетающими иммунную систему, сегодня в группе риска», — добавил он.



По словам Ляшко, больше всего случаев заболевания — в группе людей 50-59 лет.

В Украине уже подтверждено 669 случаев новой коронавирусной инфекции. 17 заболевших скончались, 10 выздоровели.