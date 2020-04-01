Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

У Зеленского рассматривают возможность режима «все в масках» и ограничения людей на улицах

01 апреля 2020, 13:38

У Зеленского рассматривают возможность режима «все в масках» и ограничения людей на улицах

В Украине с 6 по 24 апреля может быть введен режим «все в масках» и ограничено количество людей на улицах, поскольку на пасхальные праздники ожидается пик заболеваемости коронавирусом.

Об этом шла речь на ежедневном селекторном совещании по борьбе с распространением коронавируса под председательством президента Владимира Зеленского, передает Офис главы государства. Там отметили, что власти провели переговоры со всеми телевизионными группами о трансляции пасхальных богослужений.

«Пока только три телеканала не дали ответа о таких показах, но переговоры с ними продолжаются», — рассказали в ОП.

В Украине уже подтверждено 669 случаев новой коронавирусной инфекции. 17 заболевших умерли, 10 выздоровели.

На прошлой неделе Зеленский анонсировал проект «Пасха дома».

В этом году Пасха у православных и греко-католиков отмечается 19 апреля, у католиков — 12 апреля.

Еще по теме

Люди
Владимир Зеленский
Прочее
коронавирус
Места
Пасха

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:24
Ответ ЦИК Рахманину: Проведение выборов в ОРДЛО в ближайшее время невозможно
16:03
«ДНР» взяла под наблюдение врачей еще 15 человек
14:31
Часть сотрудников СММ ОБСЕ перемещена из ОРДЛО из-за коронавируса
14:09
«ЛНР» ввела новые ограничения: закрыты салоны красоты и спортзалы, запрещено гулять в парках
13:56
«ЛНР» отменила первомайское шествие
13:18
«ЛНР» остановила работу «нотариусов», «БТИ» и «ЗАГСов» из-за коронавируса
08:25
В Горловке повреждены автобусы и троллейбусы в результате обстрела
23:00
В ОБСЕ подтвердили гибель женщины в ходе обстрела под Донецком
20:18
«ДНР» зафиксировала первый случай коронавируса
15:17
«ЛНР» остановила отправку почты в Россию и Донецк из-за коронавируса
14:40
В «ДНР» объяснили остановку металлургического завода в Енакиево ремонтом
12:45
В ОРДО тесты на коронавирус сдали только 131 человек
11:44
В «ДНР» допустили, что кто-то мог завезти коронавирус
10:21
Франция и Германия отреагировали на недопуск ОБСЕ в ОРДЛО
09:40
Боевики установили новые мины вблизи Молодежного
все новости
17:24
Ответ ЦИК Рахманину: Проведение выборов в ОРДЛО в ближайшее время невозможно
16:39
К нардепу Леросу пришла СБУ после обнародования пленок с братом Ермака
16:03
«ДНР» взяла под наблюдение врачей еще 15 человек
15:24
В Донецкой области возобновляют работу продуктовые рынки
15:11
Правительство ужесточит карантин для украинцев старше 60 лет
14:31
Часть сотрудников СММ ОБСЕ перемещена из ОРДЛО из-за коронавируса
14:09
«ЛНР» ввела новые ограничения: закрыты салоны красоты и спортзалы, запрещено гулять в парках
13:56
«ЛНР» отменила первомайское шествие
13:38
У Зеленского рассматривают возможность режима «все в масках» и ограничения людей на улицах
13:18
«ЛНР» остановила работу «нотариусов», «БТИ» и «ЗАГСов» из-за коронавируса
12:40
В Киеве из обсервации сбежали люди, которые вернулись из-за границы
11:49
Коронавирус: большинство летальных случаев в Украине среди пациентов с диабетом
11:43
МИД призвал Россию к «тишине» на Донбассе и допуску ОБСЕ
10:51
Аваков: МВД больше не согласится на чартерные рейсы для украинцев за рубежом
10:31
139 украинских военнослужащих находятся на изоляции
все новости
ВИДЕО
Чем Донецк похож на Детройт? Путь возрождения американского города ►
31 марта, 09:55
Коронавирус в Донецке. Видео-репортаж из города ►
29 марта, 15:56
Коронавирус на Донбассе. Судьба мирного плана ►
28 марта, 22:50

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция