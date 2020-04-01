У Зеленского рассматривают возможность режима «все в масках» и ограничения людей на улицах

В Украине с 6 по 24 апреля может быть введен режим «все в масках» и ограничено количество людей на улицах, поскольку на пасхальные праздники ожидается пик заболеваемости коронавирусом.



Об этом шла речь на ежедневном селекторном совещании по борьбе с распространением коронавируса под председательством президента Владимира Зеленского, передает Офис главы государства. Там отметили, что власти провели переговоры со всеми телевизионными группами о трансляции пасхальных богослужений.



«Пока только три телеканала не дали ответа о таких показах, но переговоры с ними продолжаются», — рассказали в ОП.

В Украине уже подтверждено 669 случаев новой коронавирусной инфекции. 17 заболевших умерли, 10 выздоровели.



На прошлой неделе Зеленский анонсировал проект «Пасха дома».



В этом году Пасха у православных и греко-католиков отмечается 19 апреля, у католиков — 12 апреля.