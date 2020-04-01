К нардепу Леросу пришла СБУ после обнародования пленок с братом Ермака

К народному депутату от «Слуги народа» Гео Леросу (Георг Курехян) пришли сотрудники СБУ, чтобы вручить три повестки на допросы. Об этом сообщил нардеп и его адвокат Маси Найем.



«Приехало СБУ по адресу моего проживания. Ермак, когда мне ждать ГБР и прокуратуру? И скажи пусть бахилы берут. Говорят, приехали домой повестки вручать, но дома меня нет, я за молоком поехал, адвокат поехал», — написал Лерос в Facebook.



Найем сообщил, что сотрудники СБУ приходили к Леросу, чтобы вручить три повестки на допрос на разные даты, начиная с 3 апреля.



Он добавил, что вместе с подзащитным придет в СБУ, чтобы получить повестки.



В самой спецслужбе сообщили, что вызывают Лероса на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве по факту незаконной скрытой съемки встреч брата главы Офиса президента Дениса Ермака.



«1 апреля 2020 с целью вручения повестки сотрудники СБ Украины прибыли по месту жительства Гео Лерос, однако он отказался лично получить повестку о вызове и предложил обратиться к его адвокату», — сказано в сообщении.

В воскресенье днем депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Гео Лерос обнародовал видеозаписи, сделанные скрытой камерой, на которых брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис обсуждает вопросы назначения на различные государственные должности. Что об этом известно.