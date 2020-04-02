Минздрав объяснил, почему нужно носить маску в общественных местах

Общественные заведения нужно посещать в маске, поскольку каждый гражданин может быть потенциально инфицированным. Об этом во время сегодняшнего брифинга заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.



«Мы рекомендуем и настаиваем — без маски не заходить в общественные заведения, магазины, аптеки. Потому что мы вас всех рассматриваем, как потенциально инфицированных. Когда есть маска на лице, выделения биологического материала, который может содержать возбудитель, уменьшается и не достигает 1,5 м, а может выделяться не более, чем на 10-15 см», — объяснил замминистра.



Он также заявил, что люди, которые носят респираторы с клапанами выдоха, несут еще большую угрозу для окружающих.



«Они защищают только вас, но они не выполняют функцию защитной маски. Поскольку клапан выдоха позволяет очень быстро и качественно воздуху выделяться однонаправленным потоком, который может содержать возбудитель инфекционной болезни», — рассказал чиновник.

Кабинет министров намерен ужесточить меры для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 на период введенного карантина в Украине. Более жесткие меры обещают ввести в ближайшее время после доработки.