В ВСУ зафиксирован первый случай инфицирования коронавирусом 

В Вооруженных силах Украины зарегистрирован один случай инфицирования коронавирусом - у врача Хмельницкого военного госпиталя. Об этом сообщает пресс-служба Командования медицинских сил Вооруженных сил Украины.



«Сотрудница ВС Украины, врач Хмельницкого военного госпиталя, с конца марта текущего года находилась на амбулаторном лечении по поводу ОРЗ. 1.04.2020 года после ухудшения состояния госпитализирована в в Хмельницкую инфекционную больницу с диагнозом — пневмония», — сказано в сообщении.



В тот же день, методом ПЦР у врача диагностировано заболевание COVID-19.



Отмечается, что больная получает лечение согласно протоколам Минздрава Украины, ее состояние здоровья сейчас удовлетворительное.



В госпитале определен круг контактных лиц — 10 военнослужащих. Все контактные лица осмотрены и направлены на самоизоляцию, в местах пребывания больной проведена дезинфекция.



Всего в ВСУ на изоляции (в том числе самоизоляция) — 140 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток — 72 человека.