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Красный крест предостерег: отсутствие воды на Донбассе в период пандемии приведет к катастрофе

02 апреля 2020, 13:23

Красный крест предостерег: отсутствие воды на Донбассе в период пандемии приведет к катастрофе

Международный комитет Красного креста в Украине предостерегает, что повреждение инфраструктуры водоснабжения и отсутствие питьевой воды на Донбассе во время пандемии коронавируса COVID-19 может привести к катастрофе. Об этом сообщил пресс-секретарь делегации МККК в Украине Александр Власенко в интервью «Интерфакс-Украина».

«Во-первых, мы напоминаем сторонам конфликта, чтобы они заметили, что эта пандемия совпала с военными действиями. Например, особенно опасаемся того, что может быть повреждена структура водоснабжения, ведь в таком случае трудно будет соблюдать правила гигиены — те простые правила, позволяющие предотвратить заболевание на коронавирус или его распространение. Ведь если не будет питьевой воды, это действительно может привести к катастрофе, потому что даже любое маленькое повреждение трубопровода или фильтровальных, насосных станций может привести к тому, что не будет воды, и дальше последствия могут быть уже непредсказуемыми», — сказал он.

По словам Власенко, две недели назад МККК в Украине начал активно раздавать людям помощь, связанную с тем, что так или иначе может способствовать борьбе с распространением коронавируса.

В частности, в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области доставили 4 тысячи литров гидрохлорида натрия и 28 опрыскивателей для дезинфекции. Также было доставлено оборудование и материалы для больниц: дезинфекционные материалы, палатки, конвейер для пациентов, костюмы защиты в большом количестве.

«Для жителей мы всегда раздавали продукты питания и гигиенические наборы. На прошлой неделе мы их раздали 6 тысяч человек, которые живут на неподконтрольной правительству Украины территории, и для 2 тысяч человек на подконтрольной территории. И в конце этой недели еще 3 тысячи наборов будут доставлены на территорию Донбасса, подконтрольную правительству Украины», — добавил пресс-секретарь.

Кроме того, МККК предоставил почти 7,5 тысячи гигиенических наборов в следственные изоляторы, которые находятся на подконтрольной правительству территории.

Власенко обратил внимание на важность того, чтобы медицинские учреждения на Донбассе, несмотря на возможный приток инфицированных коронавирусом людей, продолжали оказывать помощь людям, имеющим хронические заболевания. «Мы предоставляем лекарства и медицинские материалы для того, чтобы эта помощь могла продолжаться», — пояснил он.

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