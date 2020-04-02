В ООН рассказали, что мешает расследованию дел Евромайдана

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине предоставила отчет, где выписаны рекомендации по расследованию дел Евромайдана. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.



Среди препятствий эффективному расследованию в отчете Мониторинговой миссии ООН указаны неукомплектованность судов следственными судьями, неотстранение от должностей ряда высокопоставленных сотрудников МВД, неукомплектованность и недостаток финансирования учреждений судебных экспертиз, а также так называемый «закон о неприкосновенности», который делает невозможным расследование убийств правоохранителей.



Еще одной рекомендуемой законодательной инициативой от Миссии ООН стало изменение процедуры заочного производства, когда приговор сможет быть полностью пересмотрен после задержания обвиняемого.



В свою очередь в ООН призвали международное сообщество обеспечить должное рассмотрение экстрадиционных запросов украинских правоохранителей по делам Майдана, а также предоставить техническую и правовую помощь следствию.



В отчете Мониторинговая миссия отмечает, что в расследовании 98 убийств, отсутствует прогресс в процессах расследования об убийствах 43 человек.



В Государственном бюро расследований подчеркнули, что будут руководствоваться рекомендациями ООН при расследовании «дел Майдана».