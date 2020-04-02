Медики рассказали подробнее об украинцах, умерших от COVID-19

Большинство (85%) людей, умерших от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине, были старше 50 лет, почти все они имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, болезни почек и легких. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины на своей странице в Facebook.



Как отмечается в сообщении, всего по состоянию на 2 апреля от COVID-19 в Украине умерло 15 женщин и 5 мужчин. При этом среди мужчин было по одному человеку в возрастных категориях 40-49 лет, 60-69 лет и 80-89 лет; два человека – в возрасте 50-59 лет. Среди женщин на эту возрастную категорию (50-56) также пришлось относительное большинство умерших – 6. Пять были в возрасте 60-69 лет, по две – в возрасте 70-79 лет и 30-39 лет.



Средняя продолжительность от появления симптомов заболевания до наступления смерти составила девять суток, а с момента госпитализации до смерти - четыре дня.



«Все 20 пациентов были госпитализированы. Из них 60% получали лечение в отделениях интенсивной терапии и находились на искусственной вентиляции легких или экстракорпоральной мембранной оксигенации. Также все люди, умершие от COVID-19, имели положительный результат лабораторного исследования на возбудитель этой болезни», - говорится в сообщении.