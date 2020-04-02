В Офисе президента отреагировали на «пленки Ермака»

В Офисе президента Украины утверждают, что разговоры на обнародованных пленках с участием брата главы ОП Андрея Ермака Дениса не имеют отношения к реальной жизни, и никто из названных людей не был назначен на должности, которые обсуждались. Об этом говорится в заявлении ОП, опубликованном на официальной странице в Facebook.

«Однако все изложенные факты должны быть тщательно проверены - так же, как и источники появления пленок и то, кто и с какой целью заказывал слежку», - считают в Офисе президента.

В заявлении отмечается, что Служба безопасности Украины проводит допросы обеих сторон: и брата главы Офиса президента Дениса Ермака, и народного депутата из фракции «Слуги народа» Гео Лероса, который вынес полученные пленки в публичную плоскость.

«НАБУ открыло дело по заявлению народного депутата, ГБР - по заявлению руководителя ОП. Офис Президента ждет официальных результатов расследования от правоохранителей. Никто не избежит наказания за противоправные действия, однако и обвинять кого-либо из сторон до официальных результатов расследования было бы опрометчиво. Все мы понимаем, что подобные скандалы имеют конечного бенефициара», - подчеркнули в ОП.

В воскресенье днем депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Гео Лерос обнародовал видеозаписи, сделанные скрытой камерой, на которых брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис обсуждает вопросы назначения на различные государственные должности.



Андрей Ермак является главным переговорщиком с Россией. В частности, с Кремлем он ведет переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе.



Гео Лерос является одним из депутатов «Слуги народа», которые выступили против инициативы Ермака по созданию консультативного совета в Трехсторонней контактной группе с участием представителей ОРДЛО.



Лерос направил обращение директору Национального антикоррупционного бюро Украины Артему Сытнику с просьбой проверить и дать оценку информации, которая содержится на данных видеозаписях.



Андрей Ермак заявил, что 29 марта подаст заявления в Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований в связи с распространенными депутатом Леросом видеозаписями.



30 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура после обращения Лероса открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти, а ГБР открыло уголовное производство по заявлению Ермака в связи с распространением материалов о якобы продаже государственных должностей.



1 апреля сотрудники СБУ пытались вручить Леросу повестку на допрос в качестве свидетеля в рамках расследование дела о незаконном использовании специальных технических средств негласного получения информации, однако он отказался лично получить повестку о вызове и предложил обратиться к его адвокату.



Защищающая нардепа юридическая компания «Миллер» сообщила, что Гео Лерос не может явиться в СБУ 3 апреля 2020 года, поскольку он получил повестку о вызове не за три дня до даты допроса, как это предусмотрено ч. 8 ст. 135 УПК, а также уже допрашивается в Государственном бюро расследований в этот день.