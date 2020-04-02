Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Офисе президента отреагировали на «пленки Ермака»

02 апреля 2020, 21:26

В Офисе президента отреагировали на «пленки Ермака»

В Офисе президента Украины утверждают, что разговоры на обнародованных пленках с участием брата главы ОП Андрея Ермака Дениса не имеют отношения к реальной жизни, и никто из названных людей не был назначен на должности, которые обсуждались. Об этом говорится в заявлении ОП, опубликованном на официальной странице в Facebook.

«Однако все изложенные факты должны быть тщательно проверены - так же, как и источники появления пленок и то, кто и с какой целью заказывал слежку», - считают в Офисе президента.

В заявлении отмечается, что Служба безопасности Украины проводит допросы обеих сторон: и брата главы Офиса президента Дениса Ермака, и народного депутата из фракции «Слуги народа» Гео Лероса, который вынес полученные пленки в публичную плоскость.

«НАБУ открыло дело по заявлению народного депутата, ГБР - по заявлению руководителя ОП. Офис Президента ждет официальных результатов расследования от правоохранителей. Никто не избежит наказания за противоправные действия, однако и обвинять кого-либо из сторон до официальных результатов расследования было бы опрометчиво. Все мы понимаем, что подобные скандалы имеют конечного бенефициара», - подчеркнули в ОП.

В воскресенье днем депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Гео Лерос обнародовал видеозаписи, сделанные скрытой камерой, на которых брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис обсуждает вопросы назначения на различные государственные должности.

Андрей Ермак является главным переговорщиком с Россией. В частности, с Кремлем он ведет переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе.

Гео Лерос является одним из депутатов «Слуги народа», которые выступили против инициативы Ермака по созданию консультативного совета в Трехсторонней контактной группе с участием представителей ОРДЛО.

Лерос направил обращение директору Национального антикоррупционного бюро Украины Артему Сытнику с просьбой проверить и дать оценку информации, которая содержится на данных видеозаписях.

Андрей Ермак заявил, что 29 марта подаст заявления в Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований в связи с распространенными депутатом Леросом видеозаписями.

30 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура после обращения Лероса открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти, а ГБР открыло уголовное производство по заявлению Ермака в связи с распространением материалов о якобы продаже государственных должностей.

1 апреля сотрудники СБУ пытались вручить Леросу повестку на допрос в качестве свидетеля в рамках расследование дела о незаконном использовании специальных технических средств негласного получения информации, однако он отказался лично получить повестку о вызове и предложил обратиться к его адвокату.

Защищающая нардепа юридическая компания «Миллер» сообщила, что Гео Лерос не может явиться в СБУ 3 апреля 2020 года, поскольку он получил повестку о вызове не за три дня до даты допроса, как это предусмотрено ч. 8 ст. 135 УПК, а также уже допрашивается в Государственном бюро расследований в этот день.

Еще по теме

Люди
Андрей Ермак Денис Ермак

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
19:38
«ДНР» усилила карантин
19:25
«ДНР» обязала людей старше 65 лет самоизолироваться
13:09
В «ДНР» рассказали о состоянии двух пациентов с COVID-19
13:04
«ДНР» отложила начало курортного сезона из-за коронавируса
10:05
Глава Госпогранслужбы: На неподконтрольном Донбассе на обсервации более 500 человек
09:13
«ЛНР»: В больнице умерла жительница Голубовского, которая была ранена при обстреле
07:46
«ДНР» закрыла библиотеки и музеи из-за коронавируса
23:19
Больницы Луганска приостанавливают проведение медосмотров
22:26
Под наблюдением врачей в ОРЛО находится 270 человек, заявляют в «ЛНР»
22:05
«ДНР» закрыла три «таможенных поста» на границе с ОРЛО
21:23
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
20:42
«ДНР» подтвердила второй случай коронавируса в ОРДО
17:24
Ответ ЦИК Рахманину: Проведение выборов в ОРДЛО в ближайшее время невозможно
16:03
«ДНР» взяла под наблюдение врачей еще 15 человек
14:31
Часть сотрудников СММ ОБСЕ перемещена из ОРДЛО из-за коронавируса
все новости
22:23
В Донецкой области подтвердили еще один случай COVID-19
22:06
В Украине – 897 заболевших коронавирусом. В мире – более 1 миллиона
21:43
СБУ подозревает госчиновника в передаче секретных документов об обороне юга и востока страны
21:26
В Офисе президента отреагировали на «пленки Ермака»
20:55
Медики рассказали подробнее об украинцах, умерших от COVID-19
20:50
Украина перестанет экспортировать гречку до 1 июля
19:55
В ВСУ подтвердили второй случай заболевания коронавирусом
19:38
«ДНР» усилила карантин
19:25
«ДНР» обязала людей старше 65 лет самоизолироваться
19:00
СБУ задержала мужчину, который участвовал в подрыве шести мостов на Донбассе
18:33
Зеленский и президент ЕС Мишель считают, что пандемия не должна привести к отмене санкций против РФ
18:23
Еще один «министр ДНР» будет заочно осужден
18:11
В Харьковской области умер мужчина с подозрением на COVID-19
16:58
Антикоррупционный суд закрыл дело против экс-прокурора Кулика
16:58
Путин объявил, что весь апрель будет нерабочим в России
все новости
ВИДЕО
Какие есть фейки о коронавирусе и кто их распускает? ►
01 апреля, 21:00
Чем Донецк похож на Детройт? Путь возрождения американского города ►
31 марта, 09:55
Коронавирус в Донецке. Видео-репортаж из города ►
29 марта, 15:56

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция