Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости четверга

02 апреля 2020, 23:28

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости четверга

На время пандемии «Донбасс: полный доступ» будет информировать о ситуации с коронавирусной инфекции Covid-19 в Донецкой и Луганской областях по обе стороны линии соприкосновения. Информация о ситуации с коронавирусом в Украине доступна в этой рубрике. Мы продолжаем также сообщать и о других актуальных новостях на оккупированной части региона.

Ситуация с распространением Covid-19

В Украине по состоянию на 22 часа вечера 2 апреля зафиксированы 897 случаев коронавирусной болезни COVID-19. По данным министерства здравоохранения, всего в Украине зафиксированы 22 смерти от COVID-19. В общем 19 человек уже выздоровели.

В Краматорске обнаружили новое подозрение на коронавирус COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба городского совета. Отмечается, что больной недавно вернулся из Буковеля. Сейчас его госпитализировали в Константиновскую инфекционную больницу. Восьмой случай COVID-19 подтвердили в Мариуполе.

В Донецкой области полиция обнаружила 207 нарушений правил карантина в период пандемии. Среди большинства нарушителей, которым выписаны административные протоколы также есть и те, кого оштрафовали. Четверо предпринимателей в Мариуполе, Краматорске, Славянске, Константиновке и Марьинском районе оштрафованы на общую сумму 102 тысяч гривен.

Международный комитет Красного креста передал Украине гуманитарный груз для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 в Донецкой и Луганской областях. В грузе есть препараты, которые могут помочь в лечении осложнений, вызванных вирусом.

Кроме этого Международный комитет Красного креста в Украине предостерегает, что повреждение инфраструктуры водоснабжения и отсутствие питьевой воды на Донбассе во время пандемии коронавируса COVID-19 может привести к катастрофе. Гуманитарная миссия доставила в Донецкую область дезинфекционные материалы, конвейер для пациентов, костюмы защиты и другое.

По данным украинских спецслужб, в отдельных районах Донецкой и Луганской областей 520 человек находятся на обсервации и на карантине. По данным Государственной пограничной службы, 1 апреля линию соприкосновения пересекли всего два человека – у них были уважительные причины для того, чтобы попасть на территорию, подконтрольную украинской власти.

В группировке «ДНР» сообщают, что состояние двух пациентов удовлетворительное — это женщина и ее двухлетний сын, которые приехали из Москвы 19 марта. Новых случаев COVID-19 донецкие медики не обнаружили.

«ДНР» ввела на время карантина, связанного с предотвращением коронавируса COVID-19, новые, более жесткие ограничения. Группировка обязала соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней всех, кто приезжает из России или с территории Луганской области, которую контролирует группировка «ЛНР». Кроме этого «ДНР» обязала всех людей, в возрасте старше 65 лет до 17 апреля уйти в режим самоизоляции. В общественных местах людям следует соблюдать дистанцию не менее одного метра. На оккупированной территории Донецкой области теперь запрещено проведение развлекательных, культурных, спортивных и прочих мероприятий, в том числе в торгово-развлекательных центрах, парках и прочих местах массового посещения граждан.

Политика


Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского совета Шарль Мишель во время телефонного разговора пришли к мнению, что несмотря на пандемию нужно сохранить санкции в отношении Российской Федерации до полного восстановления территориальной целостности Украины.

Общество

Украинские правоохранители заочно сообщили так называемому «министру транспорта ДНР» подозрение в участии в террористической организации.

Судьи Шевченковского районного суда Киева взяли самоотвод при рассмотрении дела бывшего главы «центризбиркома» при группировке «ДНР» Романа Лягина, обвиняемого в посягательстве на территориальную целостность Украины и создании террористической организации.

Боевые действия

Сотрудники СБУ задержали участника незаконных вооруженных формирований, который в 2014 году участвовал в минировании шести мостов на Донбассе.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ зафиксировали огонь из стрелкового оружия в направлении беспилотников миссии над селом Гнутово и поселком Молодецкое Донецкой области.

В группировке «ЛНР» заявили, что скончалась 80-летняя жительница неподконтрольного поселка Голубовское, которая была ранена в результате обстрела вечером 1 апреля.

Права человека

Международный комитет Красного креста (МККК) готов до сих пор не предоставлен доступ в места лишения свободы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Об этом сообщил пресс-секретарь делегации МККК в стране Александр Власенко.  

Представительницы группировок «ДНР» и «ЛНР», так называемые уполномоченные по правам человека Дарья Морозова и Ольга Кобцева, озвучили список имен людей, которых незаконные вооруженные формирования якобы могут передать Украине при обмене удерживаемыми лицами.

Подписывайтесь на рассылку:

* обязательное поле для заполнения
 

 

Еще по теме

Прочее
Главное за день

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:28
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости четверга
19:38
«ДНР» усилила карантин
19:25
«ДНР» обязала людей старше 65 лет самоизолироваться
13:09
В «ДНР» рассказали о состоянии двух пациентов с COVID-19
13:04
«ДНР» отложила начало курортного сезона из-за коронавируса
10:05
Глава Госпогранслужбы: На неподконтрольном Донбассе на обсервации более 500 человек
09:13
«ЛНР»: В больнице умерла жительница Голубовского, которая была ранена при обстреле
07:46
«ДНР» закрыла библиотеки и музеи из-за коронавируса
23:19
Больницы Луганска приостанавливают проведение медосмотров
22:26
Под наблюдением врачей в ОРЛО находится 270 человек, заявляют в «ЛНР»
22:05
«ДНР» закрыла три «таможенных поста» на границе с ОРЛО
21:23
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
20:42
«ДНР» подтвердила второй случай коронавируса в ОРДО
17:24
Ответ ЦИК Рахманину: Проведение выборов в ОРДЛО в ближайшее время невозможно
16:03
«ДНР» взяла под наблюдение врачей еще 15 человек
все новости
00:10
На Донетчине шахту «Южнодонбасскую №1» снова отключили от электроэнергии
23:28
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости четверга
22:23
В Донецкой области подтвердили еще один случай COVID-19
22:06
В Украине – 897 заболевших коронавирусом. В мире – более 1 миллиона
21:43
СБУ подозревает госчиновника в передаче секретных документов об обороне юга и востока страны
21:26
В Офисе президента отреагировали на «пленки Ермака»
20:55
Медики рассказали подробнее об украинцах, умерших от COVID-19
20:50
Украина перестанет экспортировать гречку до 1 июля
19:55
В ВСУ подтвердили второй случай заболевания коронавирусом
19:38
«ДНР» усилила карантин
19:25
«ДНР» обязала людей старше 65 лет самоизолироваться
19:00
СБУ задержала мужчину, который участвовал в подрыве шести мостов на Донбассе
18:33
Зеленский и президент ЕС Мишель считают, что пандемия не должна привести к отмене санкций против РФ
18:23
Еще один «министр ДНР» будет заочно осужден
18:11
В Харьковской области умер мужчина с подозрением на COVID-19
все новости
ВИДЕО
Какие есть фейки о коронавирусе и кто их распускает? ►
01 апреля, 21:00
Чем Донецк похож на Детройт? Путь возрождения американского города ►
31 марта, 09:55
Коронавирус в Донецке. Видео-репортаж из города ►
29 марта, 15:56

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция