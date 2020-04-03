Штаб ООС зафиксировал 11 обстрелов, без потерь

За минувшие сутки боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Отмечается, что шесть обстрелов велись с применением запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также использовались гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.



В штабе подчеркнули, что обстрелы со стороны противника «были вовремя пресечены, оккупантам не удалось нанести вред как военнослужащим, так и мирным гражданам, проживающих вблизи линии разграничения».



Обстрелам подверглись позиции украинский военных у населенных пунктов Авдеевка, Павлополь, Пески, Широкино, Богдановка, Старогнатовка.



С начала текущих суток боевики обстреляли из минометов калибра 120 мм, потратив 26 мин, позиции военных вблизи Новотошковского. «После своевременного и адекватного ответа со стороны подразделений Объединенных сил враждебные провокации прекратились. Потерь среди украинских защитников нет», — подчеркнули в штабе ООС.



Там добавили, что случаев заболевания коронавирусом среди военнослужащих Объединенных сил на Донбассе не зафиксировано.