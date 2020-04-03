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СМИ: Зеленский обсудил «пленки Ермака» с малой фракцией «Слуги народа»

03 апреля 2020, 09:16

СМИ: Зеленский обсудил «пленки Ермака» с малой фракцией «Слуги народа»

Президент Владимир Зеленский провел встречу с малой фракцией «Слуги народа», на которой обсуждались обнародованные видео с участием брата главы Офиса президента Андрея Ермака Дениса. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на участников встречи.

В малую фракцию входят ее руководители и главы комитетов Верховной Рады от «Слуги народа».

Как сообщается, Зеленский заявил собравшимся, что, во-первых, Андрей Ермак «был и является его другом». Во-вторых, депутата СН Гео Лероса, опубликовавшего записи, глава государства назвал аферистом. И, в-третьих, президент подчеркнул: «Я ни у кого ничего не брал». При этом он порекомендовал оставить последнее слово в этой ситуации за правоохранителями, которые уже начали расследование.

Сам Андрей Ермак, который также принимал участие во встрече, по словам источников ZN.UA, назвал себя «щитом президента», и добавил, что нападки направлены не против него, а против самого Зеленского. Глава Офиса президента подчеркнул, что за действиями Гео Лероса стоит бывший глава ОП Андрей Богдан, его партнеры и соратники. Лероса Андрей Ермак назвал «личным врагом» и пообещал «не простить ему этой выходки». Личные мотивы Лероса он объяснил местью за неназначение бывшего заместителя председателя Киевской горгосадминистрации Ильи Сагайдака на должность замминистра одного из министерств.

Собеседники издания приводят слова Ермака: «Я знаю, что на мое место метят. Я бы ушел, но сейчас нужно спасать страну».

ZN.UA со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины пишет, что обнародованные Леросом видео — это оперативные записи самой СБУ.

По словам собеседников издания в спецслужбе, весь массив записей насчитывает почти 100 часов. Из них были выложены в сеть 13-14 часов. Кроме того, как утверждают в киевском Главке СБУ, где и велась разработка, на записях зафиксированы и моменты передачи денег.

Вечером 2 апреля Офис президента в официальном заявлении прокомментировал ситуацию с «пленками Ермака».

В воскресенье днем депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Гео Лерос обнародовал видеозаписи, сделанные скрытой камерой, на которых брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис обсуждает вопросы назначения на различные государственные должности.

Андрей Ермак является главным переговорщиком с Россией. В частности, с Кремлем он ведет переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе.

Гео Лерос является одним из депутатов «Слуги народа», которые выступили против инициативы Ермака по созданию консультативного совета в Трехсторонней контактной группе с участием представителей ОРДЛО.

Лерос направил обращение директору Национального антикоррупционного бюро Украины Артему Сытнику с просьбой проверить и дать оценку информации, которая содержится на данных видеозаписях.

Андрей Ермак заявил, что 29 марта подаст заявления в Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований в связи с распространенными депутатом Леросом видеозаписями.

30 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура после обращения Лероса открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти, а ГБР открыло уголовное производство по заявлению Ермака в связи с распространением материалов о якобы продаже государственных должностей.

1 апреля сотрудники СБУ пытались вручить Леросу повестку на допрос в качестве свидетеля в рамках расследование дела о незаконном использовании специальных технических средств негласного получения информации, однако он отказался лично получить повестку о вызове и предложил обратиться к его адвокату.

Защищающая нардепа юридическая компания «Миллер» сообщила, что Гео Лерос не может явиться в СБУ 3 апреля, поскольку он получил повестку о вызове не за три дня до даты допроса, как это предусмотрено части 8 статьи 135 УПК, а также уже допрашивается в Государственном бюро расследований в этот день.

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