Замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко заявил, что лечение коронавируса в Украине должно быть бесплатным. Об этом он рассказал в эфире телеканала «1+1».



«Закон Украины "О защите населения от инфекционных болезней" предусматривает четкую норму — все инфекционные болезни лечатся бесплатно в коммунальных и государственных учреждениях. Лечение должно быть бесплатным», — сказал он.



Ляшко отметил, что есть медучреждения с дефицитом лекарственных средств. Чтобы устранить дефицит, будет запущен электронный ресурс по сбору данных о наличии медикаментов в каждой из 240 больниц, которые были определены для оказания помощи больным на коронавирус.



«Мы в онлайн-режиме будем иметь на национальном уровне данные об остатках в каждой больнице, которая определена, и будем оперативно поставлять туда лекарственные средства», — сказал он.