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В Донецкой области есть три пациента с подозрением на коронавирус

03 апреля 2020, 14:05

В Донецкой области есть три пациента с подозрением на коронавирус

На сегодняшний день в больницах Донецкой области есть три пациента с подозрением на заболевание коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщил начальник отдела стратегического развития здравоохранения при департаменте Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко во время брифинга.

«Три пациента еще ожидают подтверждения или опровержения», — отметил он.

Педенко напомнил, что всего на подконтрольной украинским властям части области было подтверждено 8 случаев коронавируса. Вчера восьмой случай был диагностирован у жительницы Мариуполя, которая контактировала с первым заразившимся мариупольцем.

По состоянию на утро в Украине было зафиксировано 942 случая коронавируса. 23 человека умерли, 19 — выздоровлели.

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