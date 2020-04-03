В Донецкой области есть три пациента с подозрением на коронавирус

На сегодняшний день в больницах Донецкой области есть три пациента с подозрением на заболевание коронавирусной инфекцией COVID-19.



Об этом сообщил начальник отдела стратегического развития здравоохранения при департаменте Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко во время брифинга.



«Три пациента еще ожидают подтверждения или опровержения», — отметил он.



Педенко напомнил, что всего на подконтрольной украинским властям части области было подтверждено 8 случаев коронавируса. Вчера восьмой случай был диагностирован у жительницы Мариуполя, которая контактировала с первым заразившимся мариупольцем.

По состоянию на утро в Украине было зафиксировано 942 случая коронавируса. 23 человека умерли, 19 — выздоровлели.