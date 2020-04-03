Для диагностирования коронавируса на Донетчине приостановят исследования на ВИЧ

В Донецкой области временно приостановят исследования на ВИЧ, чтобы заниматься диагностикой коронавируса COVID-19. Об этом на брифинге заявила медицинский директор Донецкого областного центра профилактики и борьбы со СПИДом Людмила Маслова.



«С понедельника мы будем начинать диагностику коронавирусной инфекции. Для этого мы приостанавливаем свои исследования на ВИЧ. Сейчас нам необходимо пережить эпидемию, чтобы вернуться к нормальной жизни», — сказала она.



Также Людмила Маслова сообщила, что в центре недостаточно защитных костюмов — хватит только на три дня работы.

Ранее глава Донецкой ОГА Павел Кириленко рассказал, что амплификатор [прибор для проведения ПЦР] будет размещен в Славянске в центре профилактики и борьбы со СПИДом. Кроме того, ожидается поступление такого оборудования в Мариуполь.