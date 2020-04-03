Медики Краматорска получили около 700 защитных костюмов

Около 700 одноразовых защитных костюмов передали для медиков Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Краматорске Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.



Он отметил, что это первая партия.



Костюмы изготовило краматорское швейное предприятие Анеты Пьяных. Кириленко напомнил, что это швейное предприятие было создано в 2017 году при грантовой поддержке Донецкой областной государственной администрации.

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Ранее медицинский директор Донецкого областного центра профилактики и борьбы со СПИДом Людмила Маслова сообщила, что в центре недостаточно защитных костюмов — хватит только на три дня работы.