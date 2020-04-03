По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости пятницы

На время пандемии «Донбасс: полный доступ» будет информировать о ситуации с коронавирусной инфекции Covid-19 в Донецкой и Луганской областях по обе стороны линии соприкосновения. Информация о ситуации с коронавирусом в Украине доступна в этой рубрике. Мы продолжаем также сообщать и о других актуальных новостях на оккупированной части региона.

Ситуация с распространением Covid-19







В Украине к 22 часам 3 апреля зафиксировано 1072 инфицированных коронавирусом COVID-19, 23 человека выздоровели, 27 – умерли. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья (ЦОЗ) Украины.



В Донецкой области временно приостановят исследования на ВИЧ, чтобы заниматься диагностикой коронавируса COVID-19.



На сегодняшний день в больницах Донетчины три пациента с подозрением на заболевание (коронавирусной инфекцией COVID-19) ожидают результаты тестов.



Около 700 одноразовых защитных костюмов передали для медиков Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Краматорске Донецкой области.



В Северодонецке Луганской области открылась лаборатория, которая позволяет на месте получить диагноз на наличие или отсутствие коронавируса в организме человека.



Гуманитарная помощь от международных гуманитарных миссий последовала сегодня на неподконтрольную территорию Донбасса. Помощь состоит из медицинских препаратов, тестов на коронавирус, средств гигиены, личной защиты и аппаратов для искусственной вентиляции легких.



Правительство Украины обязало всех, кто выезжает из отдельных районов Донецкой и Луганской областей проходить обязательную 14-дневную обсервацию. Исключением стали сотрудники Миссии Международного комитета Красного Креста (МККК) и дипломаты.



В группировке «ДНР» сообщили о третьем лабораторно-подтвержденном случае заболевания COVID-19. По данным группировки, 62-летний мужчина в марте пересекал линию разграничения на Донбассе.



На территории Донецкой области, которую контролирует группировка «ДНР» отменены льготы на проезд в общественном транспорте.



Так называемая министр здравоохранения группировки «ЛНР» Наталия Пащенко заявила, что первый заболевший коронавирусом COVID-19 находится в удовлетворительном состоянии. Мужчина изолирован в условиях стационара. Его обещают выписать, когда врачи смогут подтвердить, что пациент не выделяет вирус.



В «министерстве здравоохранения ДНР» считают, что информация о людях с диагнозом или подозрением на вирус должна быть конфиденциальной, так как знание подобной информации не поможет другим людям.



Группировка «ДНР» планирует ввести уголовную и административную ответственность за распространение фейков о ситуации с коронавирусом на территории, которую контролирует.



В Красном Луче, который на данный момент контролирует группировка «ЛНР», местная «полиция» арестовала на 10 суток предпринимателя. Мужчина отказался закрывать бар-магазин и «оказал неповиновение правоохранителям».



В группировке «ЛНР» не отрицают, что получают помощь от России в борьбе с коронавирусной инфекцией.



Политика

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал мнение, что Украина для прекращения конфликта на Донбассе должна провести там выборы. Он считает, что после проведения выборов, Украина сможет восстановить территориальную целостность на Донбассе.



Министерство иностранных дел России обвинило Германию и Францию якобы в срыве создания консультативного совета при Трехсторонней контактной группе.



Стал известен список из 16 человек, которых группировки «ДНР» и «ЛНР» хотят получить в рамках обмена с украинской стороной. Однако как сообщает «Громадське» со ссылкой на источник в Трехсторонней контактной группе, украинская сторона пока не соглашается со списком людей, которых группировки «ДНР» и «ЛНР» готовы передать Украине в рамках следующего обмена удерживаемыми.

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