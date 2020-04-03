Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В «ДНР» не называют количество аппаратов ИВЛ, но говорят, что их «достаточно»

03 апреля 2020, 23:42

В «ДНР» не называют количество аппаратов ИВЛ, но говорят, что их «достаточно»

В группировке «ДНР» не называют количество аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые есть больницах на неподконтрольной украинской власти территории. Глава «Минздрава» при «ДНР» Ольга Долгошапко в эфире одного из телеканалов, подконтрольных группировке, не стала называть количество аппаратов, потому как считает, что «эта цифра никому ничего не говорит».

«Они есть в том числе и в инфекционных отделениях. Количество их достаточное. Если я назову любую цифру, она никому ничего не говорит», - сказала Долгошапко.

При пневмонии, в том числе возникающей из-за нового коронавируса, иногда развивается состояние, когда человек не может дышать сам. В таком случае требуется аппарат искуственной вентиляции легких. В Донецкой области, на территории, подконтрольной украинской власти, есть 126 аппаратов ИВЛ.

Когда ИВЛ не помогает и концентрация кислорода в крови остается низкой, рекомендуется при возможности переводить пациента на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). В Донецкой области планируется покупка двух таких аппаратов.

По состоянию на 16 марта в медучреждениях Донецкой области, в которых есть отделения реанимации интенсивной терапии или палаты интенсивной терапии, было 39 аппаратов искусственной вентиляции высокого класса, 72 аппарата среднего класса, 15 портативных аппаратов, 139 мониторов пациентов, а также 26 компрессоров для обеспечения дыхательной аппаратуры.

Еще по теме

Организации
ДНР
Прочее
коронавирус аппараты ИВЛ

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:42
В «ДНР» не называют количество аппаратов ИВЛ, но говорят, что их «достаточно»
23:12
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости пятницы
21:32
«ДНР» отказывается называть города, в которых зафиксировали случаи коронавируса
20:40
«ЛНР» арестовала мужчину на 10 суток — он отказался закрывать свой бар
20:14
«ДНР» сообщила о третьем пациенте с COVID-19
19:04
«ДНР» хочет наказывать людей за фейки о коронавирусе
18:20
В «ЛНР» признали, что Россия поставляет в Луганск медикаменты
15:13
В «ЛНР» заявили, что первый заболевший коронавирусом выздоровел
13:05
«Л-ДНР» сообщили, кого хотят получить в рамках обмена
23:28
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости четверга
19:38
«ДНР» усилила карантин
19:25
«ДНР» обязала людей старше 65 лет самоизолироваться
13:09
В «ДНР» рассказали о состоянии двух пациентов с COVID-19
13:04
«ДНР» отложила начало курортного сезона из-за коронавируса
10:05
Глава Госпогранслужбы: На неподконтрольном Донбассе на обсервации более 500 человек
все новости
23:42
В «ДНР» не называют количество аппаратов ИВЛ, но говорят, что их «достаточно»
23:12
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости пятницы
22:15
В Украине – 27 смертей от коронавируса. Число заболевших перевалило за тысячу
21:32
«ДНР» отказывается называть города, в которых зафиксировали случаи коронавируса
21:15
Лукашенко считает, что Зеленский должен провести выборы на Донбассе
20:40
«ЛНР» арестовала мужчину на 10 суток — он отказался закрывать свой бар
20:26
СБУ привлекут для контроля над распределением медпомощи регионам
20:14
«ДНР» сообщила о третьем пациенте с COVID-19
19:55
В Луганской области обещают теперь быстрее проверять подозрения на коронавирус
19:12
Медики Краматорска получили около 700 защитных костюмов
19:04
«ДНР» хочет наказывать людей за фейки о коронавирусе
18:53
Шахта «Южнодонбасская №1» снова подключена к электросети
18:38
«ДНР» отменила льготы на проезд до 17 апреля
18:20
В «ЛНР» признали, что Россия поставляет в Луганск медикаменты
17:35
Кабмин обязал установить блокпосты на въезды в области и Киев
все новости
ВИДЕО
Как коронавирус бьет по экономике Донбасса ►
03 апреля, 06:54
Какие есть фейки о коронавирусе и кто их распускает? ►
01 апреля, 21:00
Чем Донецк похож на Детройт? Путь возрождения американского города ►
31 марта, 09:55

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция