В «ДНР» не называют количество аппаратов ИВЛ, но говорят, что их «достаточно»

В группировке «ДНР» не называют количество аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые есть больницах на неподконтрольной украинской власти территории. Глава «Минздрава» при «ДНР» Ольга Долгошапко в эфире одного из телеканалов, подконтрольных группировке, не стала называть количество аппаратов, потому как считает, что «эта цифра никому ничего не говорит».



«Они есть в том числе и в инфекционных отделениях. Количество их достаточное. Если я назову любую цифру, она никому ничего не говорит», - сказала Долгошапко.



При пневмонии, в том числе возникающей из-за нового коронавируса, иногда развивается состояние, когда человек не может дышать сам. В таком случае требуется аппарат искуственной вентиляции легких. В Донецкой области, на территории, подконтрольной украинской власти, есть 126 аппаратов ИВЛ.



Когда ИВЛ не помогает и концентрация кислорода в крови остается низкой, рекомендуется при возможности переводить пациента на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). В Донецкой области планируется покупка двух таких аппаратов.



По состоянию на 16 марта в медучреждениях Донецкой области, в которых есть отделения реанимации интенсивной терапии или палаты интенсивной терапии, было 39 аппаратов искусственной вентиляции высокого класса, 72 аппарата среднего класса, 15 портативных аппаратов, 139 мониторов пациентов, а также 26 компрессоров для обеспечения дыхательной аппаратуры.