В Украине уже 1096 случаев коронавируса на утро

В Украине по состоянию на утро уже зафиксировано 1096 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 28 человек умели, а 23 выздоровели. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Всего за зутки было зафиксировано 154 новых случая.
Ситуация по регионам:
Винницкая область — 66 случаев;
Волынская область — 17 случаев;
Днепропетровская область — 14 случаев;
Донецкая область — 8 случаев;
Житомирская область — 9 случаев;
Закарпатская область — 24 случая;
Запорожская область — 28 случаев;
Ивано-Франковская область — 94 случая;
Кировоградская область — 19 случаев;
Киев — 195 случаев;
Киевская область — 77 случаев;
Львовская область — 14 случаев;
Луганская область — 3 случая;
Одесская область — 26 случаев;
Полтавская область — 8 случаев;
Ровенская область — 31 случай;
Сумская область — 37 случаев;
Тернопольская область — 135 случаев;
Харьковская область — 1 случай;
Херсонская область — 8 случаев;
Хмельницкая область — 10 случаев;
Черновицкая область — 206 случаев;
Черкасская область — 61 случай;
Черниговская область — 5 случаев.
Данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма у Минздрава отсутствуют.
Вечером 3 апреля группировка «ДНР» сообщила о третьем случае коронавируса на подконтрольной ей территории Донецкой области.
30 марта первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией на подконтрольной ей территории Луганщины подтвердила группировка «ЛНР».