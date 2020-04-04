В Украине уже 1096 случаев коронавируса на утро

В Украине по состоянию на утро уже зафиксировано 1096 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 28 человек умели, а 23 выздоровели. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.



Всего за зутки было зафиксировано 154 новых случая.





Ситуация по регионам:



Винницкая область — 66 случаев;

Волынская область — 17 случаев;

Днепропетровская область — 14 случаев;

Донецкая область — 8 случаев;

Житомирская область — 9 случаев;

Закарпатская область — 24 случая;

Запорожская область — 28 случаев;

Ивано-Франковская область — 94 случая;

Кировоградская область — 19 случаев;

Киев — 195 случаев;

Киевская область — 77 случаев;

Львовская область — 14 случаев;

Луганская область — 3 случая;

Одесская область — 26 случаев;

Полтавская область — 8 случаев;

Ровенская область — 31 случай;

Сумская область — 37 случаев;

Тернопольская область — 135 случаев;

Харьковская область — 1 случай;

Херсонская область — 8 случаев;

Хмельницкая область — 10 случаев;

Черновицкая область — 206 случаев;

Черкасская область — 61 случай;

Черниговская область — 5 случаев.



Данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма у Минздрава отсутствуют.

Вечером 3 апреля группировка «ДНР» сообщила о третьем случае коронавируса на подконтрольной ей территории Донецкой области.



30 марта первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией на подконтрольной ей территории Луганщины подтвердила группировка «ЛНР».