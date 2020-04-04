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«ЛНР»: Житель Ровеньков хранил в диване арсенал оружия

04 апреля 2020, 12:48

«ЛНР»: Житель Ровеньков хранил в диване арсенал оружия

Боевики «ЛНР» задержали жителя Ровеньков Луганской области по обвинению в торговле оружием через интернет. Арсенал оружия, боеприпасов и взрывных устройств у мужчины нашли в гараже и по месту жительства в диване. Об этом сообщает «прокуратура» группировки.

В принадлежащем задержанному гараже были обнаружены и изъяты: реактивная противотанковая граната РПГ-22, шесть выстрелов осколочных гранатометных ВОГ, пять единиц корпуса гранаты Ф-1, по одному корпусу гранат РГН, РТО, РГ, РГ42, три запала к гранате, около восьми кг артиллерийского пороха и примерно один кг пластита, два дымовых патрона, 4370 патронов.

В квартире задержанного нашли два пакета с артиллерийским порохом, автомат АК-74; прибор бесшумной стрельбы, два штык-ножа, два магазина к АК-74, шесть пластмассовых и две стеклянные банки с порохом, 1690 патронов, 15 граммов пластита, 11 запалов, сигнальный файер; по одному корпусу гранат Ф-1, РГД-5, РГ-42.

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