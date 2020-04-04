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СБУ: На неподконтрольной Луганщине умерли 13 человек с признаками коронавируса

04 апреля 2020, 15:47

СБУ: На неподконтрольной Луганщине умерли 13 человек с признаками коронавируса

Служба безопасности Украины заявляет, что на оккупированной территории Луганской области умерли 13 человек с признаками коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

«По информации СБУ, на данный момент в Луганске и Кадиевке умерли 13 человек с признаками заболевания COVID-19», — отметили в ведомстве.

Согласно сообщению, по материалам СБУ прокуратуры Донецкой и Луганской областей зарегистрировали производства о сокрытии глав группировки «ЛНР» фактов заболевания коронавирусом.

По данным спецслужбы, что боевики скрывают информацию о распространении коронавируса среди жителей временно оккупированной территории Луганской области и число больных с температурой в инфекционных отделениях больниц.

«Жители области свидетельствуют об увеличении количества умерших с диагнозами острого респираторного заболевания и полном отсутствии защитных масок и противовирусных лекарств в аптеках», — говорится в сообщении.

По оперативным данным спецслужбы, больных респираторными заболеваниями на временно оккупированных территориях насчитывается около 10 тысяч.

Действия представителей оккупационных властей квалифицированы органами прокуратуры по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса.

Досудебное следствие поручено следователям Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Отметим, что 30 марта первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией на подконтрольной ей территории Луганщины подтвердила группировка «ЛНР». 

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