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Сутки на Донбассе: ранена женщина, у ООС потерь нет

05 апреля 2020, 08:45

Сутки на Донбассе: ранена женщина, у ООС потерь нет

В субботу, 4 апреля, боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Боевики открывали огонь из гранатометов, минометов калибра 82 мм, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

Пол огнем оказались украинских позиции вблизи Широкино, Тарамчука, Новомихайловки, Славного, Водяного, Опытного, Павлополя, Орехово, Золотого-5, Новотошковского, Новоалександровки, Травневого, Гольмовского, Южного и Новолуганского.

Кроме позиций Объединенных сил, боевики 4 апреля из станковых противотанковых гранатометов обстреляли также жилой сектор поселка Верхнеторецкое. В результате разрыва гранаты получила осколочное ранение в ногу местная жительница, которая была доставлена в городскую больницу в Торецком.

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