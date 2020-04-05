На Луганщине инспектор ГПСУ спровоцировал смертельное ДТП

Следователи изучают обстоятельства ДТП в Луганской области, в результате которого двое людей погибли и двое получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.



Авария произошла около 1:00 ночи 5 апреля в поселке Марковка.



По предварительной информации, автомобиль марки Toyota Land Cruiser, в котором находился инспектор пограничной службы, выехал за пределы проезжей части, врезался в бетонную опору линий электропередач и дерево.



В результате ДТП двое мужчин, находившиеся в салоне автомобиля, погибли на месте происшествия. Еще двое мужчин, один из которых военнослужащий, доставлены в местную больницу с многочисленными травами.



Процессуальное руководство в досудебном расследовании осуществляет военная прокуратура Луганского гарнизона.