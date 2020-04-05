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В Антраците больше заболевших коронавирусом, чем сообщает «ЛНР», заявили правозащитники

05 апреля 2020, 18:37

В Антраците больше заболевших коронавирусом, чем сообщает «ЛНР», заявили правозащитники

В подконтрольных группировке «ЛНР» Антраците и соседнем Красном Луче (Хрустальном) в действительности больше заболевших коронавирусом, чем три случая в обеих городах, о чем заявили сепаратисты. Об этом заявила «Восточная правозащитная группа» (ВПГ), ссылаясь на источники.

По словам правозащитников, в Антраците на данный момент подтверждено 9 случаев заболевания СOVID-19. На протяжении следующей недели «ЛНР» будет о них сообщать по каждому в отдельности, чтобы не создавать панику, добавили в ВПГ.

«С момента обращения пациента (мужчины) к врачу прошло две недели, как мы писали ранее ему поставили диагноз ОРВИ и отправили на самоизоляцию. За время "самоизоляции", установлен круг его социальных связей, который насчитывает 49 человек. В этот список входит и его жена (у нее свой круг социальных связей) у которой тоже подтвердили COVID-19», — рассказали в украинской правозащитной организации.

Там отметили, что пациенты несколько раз ездили в Красный Луч на местный рынок, а также посещали развлекательные заведения Красного Луча, там зафиксированы их социальные связи. «На сегодняшний момент в Красном луче подтверждены три случая Коронавируса, на следующей недели в отдельных районах луганской области о них объявят», — подчеркнули в ВПГ.

По их данным, 2 апреля список лиц на самоизоляции с симптомами пневмонии и ОРВИ составляет 543 человека.

Там отметили, что во всех направлениях выезда из города Антрацит и Красного Луча установлены блокпосты, въезд в эти города полностью ограничен (исключение только для тех, кто возвращается домой). «Но по состоянию на сегодня, продовольственные сектора на городских рынках в Антраците и Красном Луче работают, зафиксировано очень большие количество людей», — заявили правозащитники.

Сегодня утром «ЛНР» сообщила, что число заболевших коронавирусом увеличилось до четырех. Трое пациентов — жители Антрацита и соседнего Красного Луча (Хрустального). В «ЛНР» не исключили, что случаев заболевания COVID-19 в этих городах может быть больше.

Также в «ЛНР»сообщали, что  были установлены шесть блокпостов на въездах и выездах из Антрацита. Еще вчера группировка ввела ограничение на передвижение людей и транспорта между этими двумя городами и внутри них.

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