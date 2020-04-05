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На Донбассе ранен украинский военный

05 апреля 2020, 20:47

На Донбассе ранен украинский военный

Украинский военнослужащий был ранен в результате обстрелов со стороны боевиков на Донбассе в воскресенье. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Там отметили, что с начала суток противник восемь раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды — с использованием запрещенных Минскими договоренностями вооружений.

Огонь открывался в районе Каменки, Гнутово, Авдеевки, Старогнатовки, Хутора Вольного, Крымского.

Как рассказали в пресс-центре, украинские военнослужащие давали «жесткий ответ» из имеющегося вооружения, заставляя боевиков прекратить «любые активные действия».

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