На Донбассе ранен украинский военный

Украинский военнослужащий был ранен в результате обстрелов со стороны боевиков на Донбассе в воскресенье. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Там отметили, что с начала суток противник восемь раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды — с использованием запрещенных Минскими договоренностями вооружений.



Огонь открывался в районе Каменки, Гнутово, Авдеевки, Старогнатовки, Хутора Вольного, Крымского.



Как рассказали в пресс-центре, украинские военнослужащие давали «жесткий ответ» из имеющегося вооружения, заставляя боевиков прекратить «любые активные действия».