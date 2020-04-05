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Борьба с коронавирусом по обе стороны линии фронта и кто договаривается об обмене. Главное за неделю

05 апреля 2020, 21:38

Борьба с коронавирусом по обе стороны линии фронта и кто договаривается об обмене. Главное за неделю

«Донбасс: полный доступ» рассказывает о главных событиях ушедшей недели в Донецкой и Луганской областях. Самое важное за 30 марта — 5 апреля.

Ситуация с распространением Covid-19

В Украине по состоянию на утро 5 апреля зафиксирован 1251 случай коронавирусной болезни COVID-19. Из них 11 — на подконтрольной властям части Донбасса (8 в Донецкой и 3 в Луганской области). Группировка «ЛНР» объявила о четырех случаях коронавируса в ОРЛО, «ДНР» — о трех. При этом «ДНР» не называет города ОРДО, где зафиксирован коронавирус.

В Донецкой области приостановят исследования на ВИЧ, чтобы заниматься диагностикой коронавируса COVID-19.

Часть сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ перемещена из неподконтрольных Украине районов Донбасса с целью снижения возможных рисков из-за распространения коронавируса.

Международный комитет Красного Креста передал Украине гуманитарный груз для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 в Донецкой и Луганской областях.

МККК совместно с ООН отправил гуманитарный груз в неподконтрольные Украине районы Донбасса. В состав конвоя вошли медпрепараты, тесты на коронавирус, средства гигиены и личной защиты, а также аппараты для искусственной вентиляции легких.

Украина обязала всех выезжающих из ОРДЛО проходить обязательную 14-дневную обсервацию. Исключением стали сотрудники МККК и дипломаты.

Урегулирование конфликта на Донбассе

Сепаратисты озвучили имена людей, которых готовы передать Украине при обмене удерживаемыми лицами. По данным источника «Громадського» в Трехсторонней контактной группе, Украина пока не соглашается со списком «Л-ДНР». Руководитель Офиса президент Андрей Ермак рассчитывает, что обмен удерживаемыми лицами с «Л-ДНР» начнется через 2 недели.

Ермак заявил, что идея консультативного совета при Трехсторонней контактной группе будет рассматриваться после консультаций с партнерами из Франции, Германии и ОБСЕ. Однако РФ обвинила Германию и Францию в срыве создания консультативного совета.

Ермак сообщил, что прекращение огня на Донбассе является главным условием проведения следующего саммита «нормандской четверки».

В Центризбиркоме назвали невозможным проведение местных выборов на неподконтрольной части Донбасса в ближайшее время. Ответ ЦИК опубликовал председатель парламентской фракции «Голос» Сергей Рахманин.

Германия и Франция обвинили боевиков на Донбассе в препятствовании работе наблюдателей ОБСЕ под прикрытием пандемии коронавируса. Главы МИД обеих стран Хайко Маас и Жан-Ив ле Дриан отметили, что они «очень обеспокоены» ограничениями, наложенными сепаратистами на наблюдательную миссию ОБСЕ с 21 марта. Боевики возобновили пропуск наблюдателей СММ ОБСЕ, но с задержками. 

Права человека

Международный комитет Красного Креста до сих пор не получил доступ в места лишения свободы на подконтрольной боевикам территории.

28 марта в Горловке члены «ДНР» перекрыли выезд из города и несколько центральных улиц возле городского рынка и устроили массовые проверки, сообщил представитель омбудсвумен на Донбассе Павел Лисянский. По его информации, были задержаны 57 человек.

Боевые действия

С 30 марта по 5 апреля погибли двое украинских военнослужащих и десять пострадали вследствие военных действий.

Жительница поселка Верхнеторецкое Донецкой области была ранена в результате обстрела боевиков 4 апреля.

Миссия ОБСЕ подтвердила сообщение «ДНР» о гибели 88-летней жительницы поселка Старомихайловка на западной окраине Донецка в результате обстрела 28 марта.

Общество

Лица, имеющие регистрацию или владеющие недвижимостью на Донбассе смогут беспрепятственно проехать со стороны Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей. В штабе операции Объединенных сил разъяснили на кого не распространяются ограничения на въезд и выезд. Так, проехать через административную границу смогут беременные женщины, те, кто направляется к месту работы, а также по гуманитарным соображениям, таким как лечение или смерть родственника.

Судьи Шевченковского районного суда Киева взяли самоотвод при рассмотрении дела бывшего главы «центризбиркома ДНР» Романа Лягина, обвиняемого в посягательстве на территориальную целостность Украины и создании террористической организации.

Экономика

В Донецкой области возобновили работу некоторые продуктовые рынки. По словам, замначальника Госпотребслужбы в Донецкой области Владимира Кирилюка, для рынков прописаны строгие санитарные правила. В свою очередь глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай заявил, что рынки не могут гарантировать соблюдение всех эпидемиологических норм, поэтому будут оставаться закрытыми в области на время карантина.

Дайджест тв-еженедельников о Донбассе

«Донбасс сегодня»: Что происходит с людьми, которые не успели пересечь линию разграничения на Донбассе до закрытия блокпостов? Изменения в Конституцию и 75-летие победы: разрушит ли пандемия планы Путина или наоборот сыграет на руку Кремлю? // Ситуация в Донецке // Жизнь онлайн. Как молодежь Донбасса учится и развлекается, не выходя из дома.

«Донбасс Реалии»: Украина воюет с Россией во время эпидемии коронавируса // Зачем Путин отправил военных в Италию? // В «ДНР» активно усиливают карантин из-за коронавируса // Россия атакует Украину фейками о COVID-19.

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