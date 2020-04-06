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Штаб ООС зафиксировал 13 обстрелов, ранен военный

06 апреля 2020, 07:40

Штаб ООС зафиксировал 13 обстрелов, ранен военный

За минувшие сутки боевики 13 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, дважды применив при этом запрещенные минскими договоренностями вооружения, в результате чего ранение получил украинский военнослужащий. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Подчеркивается, что в течение суток противник открывал огонь по украинским военным позициям из минометов калибров 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В штабе рассказали, что с помощью «дежурных огневых средств» украинские военные принимали «необходимые меры влияния на оккупационные подразделения для прекращения обстрелов».

Огонь открывался в районе Каменки, Гнутово, Авдеевки, Старогнатовки, Водяного, Богдановки, Хутора Вольного, Крымского.

С начала текущих суток боевики, огневой активности не проявляли, потерь с украинской стороны нет, говорится в сообщении.

В штабе добавили, что случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава ООС не зафиксировано.

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