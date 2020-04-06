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В Минздраве не видят проблемы в численности ПЦР-тестов

06 апреля 2020, 10:54

В Минздраве не видят проблемы в численности ПЦР-тестов

Украина не сильно уступает странам Европы по численности проведенных ПЦР-тестов для выявления коронавируса, уверен замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его оценке, число тестов, проведенных в Украине, не сильно отличается от количества анализов в странах Европы несколькими неделями ранее.

«Мы должны понимать, что Европа уже на 15 — 20 дней впереди в развитии эпидемии. Сегодня мы смотрим динамику и развитие сценариев, которые происходили в Италии, Испании, Франции. Если вы проанализируете количество тестов, которые проводились в странах Европы в период развития эпидемии, в котором находится Украина, то в Украине не намного меньше тестирований, чем в других странах европейского региона», — сказал он в ходе брифинга 6 апреля.

Ляшко сообщил, что на сегодня в Украине имеется 250 тысяч тестов для ПЦР-диагностики.

В Украине — самый низкий уровень тестирования среди стран Европы. По данным Worldometer, в стране проведено 134 теста на 1 млн человек, в то время как в Италии — 10870 тестов на 1 млн человек.

По состоянию на утро 6 апреля в Украине зафиксировано 1319 случаев заболевания коронавирусом COVID–19, из них 38 человек умерли, 28 выздоровели. 

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