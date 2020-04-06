В Славянске Донецкой области выявлено новое подозрение на заболевание коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.



Уточняется, что вчера, 5 апреля, с подозрением на инфекцию был помещен на самоизоляцию еще один житель города. Его биоматериал направили на лабораторное исследование.



В мэрии добавили, что остальные подозрения у жителей города, о которых сообщалось ранее, не подтвердились. Таким образе, в Славянске на данный момент не выявлено заболевших коронавирусом.

Сегодня власти Донецкой области сообщили о первой смерти от коронавируса в регионе. Умер 84-летний житель Дружковки.



Утром в Украине было зафиксировано 1319 случаев заболевания коронавирусом COVID–19, из них 38 человек умерли, а 28 выздоровели. Сообщалось, что на Донетчине — 9 случаев заболевания вирусом.