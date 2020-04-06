Задержана организатор схемы выплат украинской пенсии боевикам и умершим в ОРДЛО

Жительница Донецкой области подозревается в организации незаконной схемы начисления социальных выплат и финансировании группировок «ДНР» и «ЛНР». Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.



По информации следствия, женщина предлагала жителям неподконтрольных территорий за денежное вознаграждение содействие в безосновательной выплате пенсий и других видов государственной социальной помощи.



Подозреваемой способствовали «правоохранительные органы» и «органы социальной защиты» в ОРДЛО. Среди оформленных ею получателей соцпомощи были боевики «Л-ДНР» и уже умершие люди, заявляют в СБУ.



По информации спецслужбы, часть доходов женщина передавала представителям «МГБ Л-ДНР».



«Во время обысков по месту жительства фигурантов дела в городах Славянск и Бахмут сотрудники СБ Украины изъяли документы с доказательствами противоправной деятельности, а также деньги в сумме более 2,3 миллиона российских рублей, которые предположительно предназначались для финансирования террористических организаций», — говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о сообщении женщины подозрения в финансировании действий, совершенных с целью свержения конституционного строя.