Число пунктов пропуска на границе сократили до 19

С 7 апреля государственную границу Украины можно будет пересечь только автотранспортом и только в 19 пунктах пропуска. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.



115 пунктов пропуска временно закрываются, еще в 28 пунктах приостановлено пешеходное сообщение.



Исключение составят эвакуационные рейсы по решению уполномоченных министерств и ведомств.

«Людям надо четко понимать, что пересечь границу пешком будет практически невозможно. Поскольку не исключено, что смежные стороны не будут пропускать их в пешем порядке и не будут идти на этот шаг, чтобы курсировали автобусы для их перевозки», — сказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии «Украинской правде».



Он также посоветовал украинцам, оставшимся за границей, более активно регистрироваться в системах МИД и озвучивать желание вернуться домой.