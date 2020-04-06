Зеленский не будет отзывать подписи Ермака и Кучмы под протоколом о консультациях с ОРДЛО

Президент Владимир Зеленский заявил, что не намерен отзывать подписи главы ОП Андрея Ермака и представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы под протоколом о создании консультативного совета с участием представителей отдельных районов Донбасса (ОРДЛО). Это следует из ответа Зеленского на петицию, автор которой требовал отзыва подписей Ермака и Кучмы.



Зеленский ссылается на то, что протокол ТКГ от 11 марта, в котором говорится о создании совета, не несет правовых последствий, а носит декларативный характер и не легитимизирует субъектность ОРДЛО.



«Протокол не является международным договором <..>, поэтому уполномочивание президентом Украины на подписание/решение об отзыве подписей под рабочим документом заседания ТКГ в Минске 11 марта 2020 не регламентировано законодательством», — говорится в ответе президента.



По словам Зеленского, подписание протокола о создании консультативного органа «является частью текущей работы по реализации Комплекса мер».



Он напомнил, что пункты 9, 11 и 12 Комплекса мер предусматривают консультации с представителями ОРДЛО в вопросах о границе, местных выборах и конституционной реформе.



«В Протоколе ТКГ от 11 марта 2020 было зафиксировано намерение создания механизма практической организации таких консультаций», — уточнил он.



Как отметил Зеленский, консультативный совет должен стать техническим инструментом с совещательными функциями в рамках политической подгруппы ТКГ с участием переселенцев, проживающих по обе стороны линии соприкосновения.



Он добавил, что вопрос создания такого совета подлежит предметному обсуждению с партнерами по «нормандскому формату».

Ранее Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что идея консультативного совета при Трехсторонней контактной группе будет рассматриваться после консультаций с партнерами из Франции, Германии и ОБСЕ. Однако РФ обвинила Германию и Францию в срыве создания консультативного совета.