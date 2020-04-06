Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В закон о банках подали уже 13 тысяч правок

06 апреля 2020, 19:27

В закон о банках подали уже 13 тысяч правок

Ко второму чтению закона о банках уже подали 13 тысяч правок. Об этом сообщил депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Александр Качура в своем Telegram-канале.

Так, нардеп сначала написал о 6,5 тысячах поданных правок, однако чуть позже исправил эти данные.
«Поправка. По состоянию на вечер 13000 правок. А я говорил что нужно голосовать в целом закон», — написал Качура.

Кроме того, депутат ВР от фракции «Голос» Ярослав Железняк отметил, что только от одного из внефракционных депутатов поступило 6 тысяч поправок.

«По состоянию на 18:00 уже есть 13 000 + поправок в закон о банках 2571-д... Есть один внефракционный депутат, который только от себя подал более 6 тысяч поправок, еще три пакета по 1,5 тысячи правок. И это еще не все правки пришли», — написал он на странице в Facebook.

Законопроект о банках называют «антиколомойским», потому что он сделает невозможным возврат национализированного ПриватБанка его бывшему владельцу Игорю Коломойскому.

Документ предусматривает, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.

При этом признание незаконным решения о выводе банка с рынка не может быть основанием для его отмены или возвращение экс-владельцу.

Это второй закон, принятие которого открывает получение транша МВФ.

Еще по теме

Прочее
Закон о банках

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:11
«ЛНР»: Сотрудники и подопечные детсада, в котором работает заболевшая, — под меднаблюдением
21:46
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
19:27
«ДНР» сообщила о двух новых случаях коронавируса. Всего уже пять
15:34
В «ДНР» раскрыли, сколько раз Россия передавала тесты на COVID-19
14:12
Задержана организатор схемы выплат украинской пенсии боевикам и умершим в ОРДЛО
13:04
В «ДНР» рассказали детали ареста бывшего «министра транспорта»
11:41
«ДНР» взяла еще 12 человек под наблюдение
10:02
Ходаковский: Директора предприятий ОРДО ездят к Курченко
08:42
Как в Донецке будут отмечать майские праздники во время COVID-19? Опрос ►
21:38
Борьба с коронавирусом по обе стороны линии фронта и кто договаривается об обмене. Главное за неделю
19:20
Как дончане соблюдают карантин и пойдут ли в церковь на Пасху? Ситуация в Донецке ►
18:37
В Антраците больше заболевших коронавирусом, чем сообщает «ЛНР», заявили правозащитники
17:59
«ЛНР» установила блокпосты на въезде в Антрацит, где зафиксировали случаи COVID-19
15:27
За 3 дня нарушители карантина в ОРДО заплатили «ДНР» 1 млн рублей
14:27
Беспилотники ОБСЕ глушили по обе стороны линии фронта
все новости
22:11
«ЛНР»: Сотрудники и подопечные детсада, в котором работает заболевшая, — под меднаблюдением
21:46
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
21:21
Заложники коронавируса. Как попасть домой через линию соприкосновения
20:44
В Мариуполе у первого заболевшего симптомов уже нет, но коронавирус в крови все еще есть
19:44
Зеленский и Помпео по телефону обсудили получение кредитных гарантий от США
19:27
В закон о банках подали уже 13 тысяч правок
19:27
«ДНР» сообщила о двух новых случаях коронавируса. Всего уже пять
18:42
На Луганщине умер ребенок от пневмонии. Открыто дело за родительский недосмотр
17:44
Зеленский не будет отзывать подписи Ермака и Кучмы под протоколом о консультациях с ОРДЛО
17:41
Избрание меры пресечения Штепе перенесли на май из-за карантина
16:29
На Донетчине открылись 17 продуктовых рынков
15:34
В «ДНР» раскрыли, сколько раз Россия передавала тесты на COVID-19
15:25
Число пунктов пропуска на границе сократили до 19
14:44
Коронавирусом заболели 8 депутатов Верховной Рады
14:34
ДонОГА: 8 пациентов с коронавирусом чувствуют себя хорошо
все новости
ВИДЕО
Заложники коронавируса. Как попасть домой через линию соприкосновения
06 апреля, 21:21
Как в Донецке будут отмечать майские праздники во время COVID-19? Опрос ►
06 апреля, 08:42
Как дончане соблюдают карантин и пойдут ли в церковь на Пасху? Ситуация в Донецке ►
05 апреля, 19:20

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция