В Донецке продается водка с изображением убитого Захарченко

В магазинах неподконтрольного украинским властям Донецка продается водка с изображением убитого главы группировки «ДНР» Александра Захарченко.



Снимок с такой водкой под названием «Лидер» опубликовали пользователи соцсетей. «Новости Донбасса» проверили наличие алкогольного напитка в магазинах — информация подтвердилась.

Фото: Типичный Донецк / Telegram

На этикетке указано, что эту водку выпускает «Второй ликеро-водочный завод» в Донецке.

Глава группировки «ДНР» Александр Захарченко был убит 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар» на бульваре Пушкина в Донецке.



«ДНР» и российские власти обвинили в убийстве Захарченко Украину. Украинские спецслужбы свою причастность опровергают.



30 сентября 2018 года было опубликовано видео взрыва, в результате которого погиб Захарченко.