Штаб: Боевики 8 раз нарушили «режим тишины» на Донбассе, без потерь

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Уточняется, что четыре обстрела велись с применением минометов 120 и 82 калибра, которые по Минским договоренностям должны быть отведены от линии соприкосновения. Также огонь открывался по украинским опорным пунктам из вооружения боевых машин пехоты, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.



Украинские военные в ответ применили «дежурные огневые средства», отметили в штабе.



Обстрелам подверглись позиции военных у населенных пунктов: Павлополь, Каменка, Старомихайловка, Красногоровка, Старогнатовка, Авдеевка, Калиновка, Новозвановка, Новоолександровка.



С началом текущих суток боевики огневой активности не проявляли, подытожили в штабе ООС.