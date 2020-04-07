Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Украине могут появиться временные госпитали для больных коронавирусом

07 апреля 2020, 10:15

В Украине могут появиться временные госпитали для больных коронавирусом

В Украине могут появиться временные госпитали для больных коронавирусом. Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«В Министерстве здравоохранения проходит согласование приказ о временных требования о рекомендациях к развертыванию временных госпиталей для размещения больных с коронавирусной болезнью. Наша цель и наше предложение — разворачивать эти госпитали для тех, у кого будет легкое течение болезни, но у кого не будет возможности изолироваться на дому», — сказал он.

Ляшко отметил, что в случае необходимости инфицированных будут транспортировать из таких госпиталей в полноценные учреждения здравоохранения, где можно проводить реанимационные мероприятия.

Еще по теме

Прочее
коронавирус
Люди
Виктор Ляшко

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:14
В Макеевке «ДНР» продезинфицировала почти 30 жилищ из-за коронавируса. В городе — масочный режим
22:45
В Донецке продается водка с изображением убитого Захарченко
22:11
«ЛНР»: Сотрудники и подопечные детсада, в котором работает заболевшая COVID-19, — под меднаблюдением
21:46
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
19:27
«ДНР» сообщила о двух новых случаях коронавируса. Всего уже пять
15:34
В «ДНР» раскрыли, сколько раз Россия передавала тесты на COVID-19
14:12
Задержана организатор схемы выплат украинской пенсии боевикам и умершим в ОРДЛО
13:04
В «ДНР» рассказали детали ареста бывшего «министра транспорта»
11:41
«ДНР» взяла еще 12 человек под наблюдение
10:02
Ходаковский: Директора предприятий ОРДО ездят к Курченко
08:42
Как в Донецке будут отмечать майские праздники во время COVID-19? Опрос ►
21:38
Борьба с коронавирусом по обе стороны линии фронта и кто договаривается об обмене. Главное за неделю
19:20
Как дончане соблюдают карантин и пойдут ли в церковь на Пасху? Ситуация в Донецке ►
18:37
В Антраците больше заболевших коронавирусом, чем сообщает «ЛНР», заявили правозащитники
17:59
«ЛНР» установила блокпосты на въезде в Антрацит, где зафиксировали случаи COVID-19
все новости
10:50
США внесли организацию из РФ в список террористов, которая набирала боевиков на Донбасс
10:15
В Украине могут появиться временные госпитали для больных коронавирусом
09:50
В Краматорске — новое подозрение на коронавирус
09:34
В Украине уже 1462 случая коронавируса. В Донецкой области — десятый
09:29
Минздрав готовится к массовому тестированию на коронавирус
09:14
В Макеевке «ДНР» продезинфицировала почти 30 жилищ из-за коронавируса. В городе — масочный режим
08:05
Штаб: Боевики 8 раз нарушили «режим тишины» на Донбассе, без потерь
22:55
Минздрав будет публиковать данные по заболеваемости коронавирусом один раз в день
22:45
В Донецке продается водка с изображением убитого Захарченко
22:11
«ЛНР»: Сотрудники и подопечные детсада, в котором работает заболевшая COVID-19, — под меднаблюдением
21:46
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
21:21
Заложники коронавируса. Как попасть домой через линию соприкосновения ►
20:44
В Мариуполе у первого заболевшего симптомов уже нет, но коронавирус в крови все еще есть
19:44
Зеленский и Помпео по телефону обсудили получение кредитных гарантий от США
19:27
В закон о банках подали уже 13 тысяч правок
все новости
ВИДЕО
Заложники коронавируса. Как попасть домой через линию соприкосновения ►
06 апреля, 21:21
Как в Донецке будут отмечать майские праздники во время COVID-19? Опрос ►
06 апреля, 08:42
Как дончане соблюдают карантин и пойдут ли в церковь на Пасху? Ситуация в Донецке ►
05 апреля, 19:20

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция