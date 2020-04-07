США внесли организацию из РФ в список террористов. Она набирала боевиков на Донбасс

Соединенные Штаты внесли в список террористических организаций российскую ультранационалистическую организацию «Русское имперское движение», а трех ее лидеров, Станислава Воробьева, Дениса Гариева и Николая Трущалова, признали террористами. Эта организация набирала боевиков на Донбасс. Об этом сообщает «Радио Свобода».



В Госдепе США отметили, что движение, которое позиционирует себя как «российская православная национально-патриотическая и монархическая организация», стремится восстановить самодержавную монархию в России и объявить ее моноэтническим государством, классифицируя как «русский народ» россиян, украинцев и белорусов.



Сообщается, что «Русское имперское движение» имеет отделения в Санкт-Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде.



По данным Госдепа, в августе 2016 двое подданных Швеции ездили в Санкт-Петербург и прошли 11-дневную полувоенизированную подготовку в «Русском имперском движении». Через несколько месяцев эти люди и еще один человек совершили серию террористических атак в шведском городе Гетеборг.



По данным The New York Times организация вербовала, обучала и отправляла на Донбасс желающих воевать на стороне боевиков. По данным газеты, руководство РФ не поддерживало и не спонсировало «Русское имперское движение», но и не препятствовало его деятельности.



Российский «Интерфакс» сообщил, что сайт «Русского имперского движения» был включен Министерством юстиции РФ в реестр экстремистских материалов восемь лет назад.



Исследующий российских националистов центр «СОВА» пишет, что представители «Русского имперского движения» вместе с партией «Родина» создали движение «За Новороссию», занимались вербовкой и военной подготовкой добровольцев в Петербурге, а сформированный под их эгидой батальон «Имперский легион» участвовал в боях в Славянске и Никишино на стороне боевиков. В начале 2015 года они покинули Донбасс.